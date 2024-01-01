250 Rus rublesinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile RUB → JEP çevirin

250 rub
2,30 jep

1,000руб RUB = 0,009184£ JEP

03:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00920,0094
Düşük0,00870,0086
Ortalama0,00890,0088
Değişim3.60%5.40%
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1 RUB → JEP istatistikleri

RUB → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0092, en düşük 0,0087 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0089 oldu. RUB → JEP kurundaki değişiklik 3.60 değerindeydi.

RUB → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0094, en düşük 0,0086 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0088 oldu. RUB → JEP kurundaki değişiklik 5.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5371,33683,735
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,375
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1090,96460,402
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Jersey poundu
1 RUB0,00918 JEP
5 RUB0,04592 JEP
10 RUB0,09184 JEP
20 RUB0,18367 JEP
50 RUB0,45919 JEP
100 RUB0,91837 JEP
250 RUB2,29593 JEP
500 RUB4,59186 JEP
1000 RUB9,18371 JEP
2000 RUB18,36742 JEP
5000 RUB45,91855 JEP
10000 RUB91,83710 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Rus Rublesi
1 JEP108,88800 RUB
5 JEP544,44000 RUB
10 JEP1.088,88000 RUB
20 JEP2.177,76000 RUB
50 JEP5.444,40000 RUB
100 JEP10.888,80000 RUB
250 JEP27.222,00000 RUB
500 JEP54.444,00000 RUB
1000 JEP108.888,00000 RUB
2000 JEP217.776,00000 RUB
5000 JEP544.440,00000 RUB
10000 JEP1.088.880,00000 RUB