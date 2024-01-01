Yeni İsrail şekelinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → JEP çevirin

1.000 ils
217,62 jep

1.00000 ILS = 0.21762 JEP

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

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Yeni İsrail şekelinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Jersey poundu
1 ILS0.21762 JEP
5 ILS1.08812 JEP
10 ILS2.17623 JEP
20 ILS4.35246 JEP
50 ILS10.88115 JEP
100 ILS21.76230 JEP
250 ILS54.40575 JEP
500 ILS108.81150 JEP
1000 ILS217.62300 JEP
2000 ILS435.24600 JEP
5000 ILS1088.11500 JEP
10000 ILS2176.23000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 JEP4.59509 ILS
5 JEP22.97545 ILS
10 JEP45.95090 ILS
20 JEP91.90180 ILS
50 JEP229.75450 ILS
100 JEP459.50900 ILS
250 JEP1148.77250 ILS
500 JEP2297.54500 ILS
1000 JEP4595.09000 ILS
2000 JEP9190.18000 ILS
5000 JEP22975.45000 ILS
10000 JEP45950.90000 ILS