Hong Kong dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile HKD → JEP çevirin

1.000 hkd
101,77 jep

1.00000 HKD = 0.10177 JEP

05:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.072889.05481.4531.654150.94967518.334
1 GBP1.1713811.25665104.3171.702011.937631.1124321.476
1 USD0.932150.795767183.01161.35441.54190.8852517.0899
1 INR0.0112290.009586210.012046510.01631580.01857450.01066420.205874

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Hong Kong dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

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HKD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Jersey poundu
100 HKD10.17720 JEP
200 HKD20.35440 JEP
300 HKD30.53160 JEP
500 HKD50.88600 JEP
1000 HKD101.77200 JEP
2000 HKD203.54400 JEP
2500 HKD254.43000 JEP
3000 HKD305.31600 JEP
4000 HKD407.08800 JEP
5000 HKD508.86000 JEP
10000 HKD1017.72000 JEP
20000 HKD2035.44000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Hong Kong Doları
1 JEP9.82593 HKD
5 JEP49.12965 HKD
10 JEP98.25930 HKD
20 JEP196.51860 HKD
50 JEP491.29650 HKD
100 JEP982.59300 HKD
250 JEP2456.48250 HKD
500 JEP4912.96500 HKD
1000 JEP9825.93000 HKD
2000 JEP19651.86000 HKD
5000 JEP49129.65000 HKD
10000 JEP98259.30000 HKD