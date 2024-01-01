Türk lirasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile TRY → JEP çevirin

1.000 try
25,75 jep

1.00000 TRY = 0.02575 JEP

23:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0776589.45171.450731.650940.94789518.3682
1 GBP1.1696811.26045104.6251.696821.930981.1087321.484
1 USD0.927950.793367183.00631.34621.531980.8796517.0447
1 INR0.01117920.009557920.012047310.0162180.01845620.01059740.205342

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Türk lirasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Jersey poundu
1 TRY0.02575 JEP
5 TRY0.12876 JEP
10 TRY0.25752 JEP
20 TRY0.51504 JEP
50 TRY1.28761 JEP
100 TRY2.57521 JEP
250 TRY6.43802 JEP
500 TRY12.87605 JEP
1000 TRY25.75210 JEP
2000 TRY51.50420 JEP
5000 TRY128.76050 JEP
10000 TRY257.52100 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Türk Lirası
1 JEP38.83170 TRY
5 JEP194.15850 TRY
10 JEP388.31700 TRY
20 JEP776.63400 TRY
50 JEP1941.58500 TRY
100 JEP3883.17000 TRY
250 JEP9707.92500 TRY
500 JEP19415.85000 TRY
1000 JEP38831.70000 TRY
2000 JEP77663.40000 TRY
5000 JEP194158.50000 TRY
10000 JEP388317.00000 TRY