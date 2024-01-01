Romanya leyinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile RON → JEP çevirin

1.000 ron
171,77 jep

1.00000 RON = 0.17177 JEP

18:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0764589.3521.451111.651880.94747518.3547
1 GBP1.1697511.25915104.5171.69741.932251.1083121.4699
1 USD0.9290.794187183.00621.348051.534570.8802517.0511
1 INR0.01119170.00956780.012047310.01624040.01848740.01060460.20542

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Jersey poundu
1 RON0.17177 JEP
5 RON0.85884 JEP
10 RON1.71767 JEP
20 RON3.43534 JEP
50 RON8.58835 JEP
100 RON17.17670 JEP
250 RON42.94175 JEP
500 RON85.88350 JEP
1000 RON171.76700 JEP
2000 RON343.53400 JEP
5000 RON858.83500 JEP
10000 RON1717.67000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Rumen Leyi
1 JEP5.82184 RON
5 JEP29.10920 RON
10 JEP58.21840 RON
20 JEP116.43680 RON
50 JEP291.09200 RON
100 JEP582.18400 RON
250 JEP1455.46000 RON
500 JEP2910.92000 RON
1000 JEP5821.84000 RON
2000 JEP11643.68000 RON
5000 JEP29109.20000 RON
10000 JEP58218.40000 RON