罗马尼亚列伊兑至泽西镑

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罗马尼亚列伊/泽西岛镑汇率
1 RON0.17391 JEP
5 RON0.86956 JEP
10 RON1.73911 JEP
20 RON3.47822 JEP
50 RON8.69555 JEP
100 RON17.39110 JEP
250 RON43.47775 JEP
500 RON86.95550 JEP
1000 RON173.91100 JEP
2000 RON347.82200 JEP
5000 RON869.55500 JEP
10000 RON1739.11000 JEP
泽西岛镑/罗马尼亚列伊汇率
1 JEP5.75007 RON
5 JEP28.75035 RON
10 JEP57.50070 RON
20 JEP115.00140 RON
50 JEP287.50350 RON
100 JEP575.00700 RON
250 JEP1437.51750 RON
500 JEP2875.03500 RON
1000 JEP5750.07000 RON
2000 JEP11500.14000 RON
5000 JEP28750.35000 RON
10000 JEP57500.70000 RON