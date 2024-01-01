Norveç kronundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile NOK → JEP çevirin

1.000 nok
75,48 jep

1.00000 NOK = 0.07548 JEP

15:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557351.0775589.45681.453241.651670.9477318.3841
1 GBP1.1685911.25925104.5411.698291.930181.107521.4841
1 USD0.928050.794123183.01871.348651.53280.8795517.061
1 INR0.01117860.00956560.012045510.01624510.01846330.01059460.205508

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Norveç kronundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

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NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Jersey poundu
1 NOK0.07548 JEP
5 NOK0.37742 JEP
10 NOK0.75485 JEP
20 NOK1.50970 JEP
50 NOK3.77424 JEP
100 NOK7.54849 JEP
250 NOK18.87122 JEP
500 NOK37.74245 JEP
1000 NOK75.48490 JEP
2000 NOK150.96980 JEP
5000 NOK377.42450 JEP
10000 NOK754.84900 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Norveç Kronu
1 JEP13.24770 NOK
5 JEP66.23850 NOK
10 JEP132.47700 NOK
20 JEP264.95400 NOK
50 JEP662.38500 NOK
100 JEP1324.77000 NOK
250 JEP3311.92500 NOK
500 JEP6623.85000 NOK
1000 JEP13247.70000 NOK
2000 JEP26495.40000 NOK
5000 JEP66238.50000 NOK
10000 JEP132477.00000 NOK