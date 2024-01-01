Çek Cumhuriyeti korunasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile CZK → JEP çevirin

10.000 czk
337,44 jep

1,000 CZK = 0,03374 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çek Cumhuriyeti korunasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

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CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Jersey poundu
1 CZK0,03374 JEP
5 CZK0,16872 JEP
10 CZK0,33744 JEP
20 CZK0,67489 JEP
50 CZK1,68722 JEP
100 CZK3,37443 JEP
250 CZK8,43607 JEP
500 CZK16,87215 JEP
1000 CZK33,74430 JEP
2000 CZK67,48860 JEP
5000 CZK168,72150 JEP
10000 CZK337,44300 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 JEP29,63460 CZK
5 JEP148,17300 CZK
10 JEP296,34600 CZK
20 JEP592,69200 CZK
50 JEP1.481,73000 CZK
100 JEP2.963,46000 CZK
250 JEP7.408,65000 CZK
500 JEP14.817,30000 CZK
1000 JEP29.634,60000 CZK
2000 JEP59.269,20000 CZK
5000 JEP148.173,00000 CZK
10000 JEP296.346,00000 CZK