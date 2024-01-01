Чешские кроны в джерсийские фунты

Сконвертируйте CZK в JEP по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = £0,03283 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 CZK в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03330,0341
Низкий0,03280,0328
В среднем0,03300,0334
Изменение-0.62%-3.19%
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Соотношение 1 CZK к JEP

За последние 30 дней максимальный курс CZK к JEP составил 0,0333, а минимальный — 0,0328. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0330. Изменение курса CZK к JEP в процентном соотношении составило -0.62.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к JEP составил 0,0341, а минимальный — 0,0328. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0334. Изменение курса CZK к JEP в процентном соотношении составило -3.19.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Фунт Джерси
1 CZK0,03283 JEP
5 CZK0,16415 JEP
10 CZK0,32830 JEP
20 CZK0,65659 JEP
50 CZK1,64147 JEP
100 CZK3,28295 JEP
250 CZK8,20737 JEP
500 CZK16,41475 JEP
1000 CZK32,82950 JEP
2000 CZK65,65900 JEP
5000 CZK164,14750 JEP
10000 CZK328,29500 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Чешская крона
1 JEP30,46040 CZK
5 JEP152,30200 CZK
10 JEP304,60400 CZK
20 JEP609,20800 CZK
50 JEP1 523,02000 CZK
100 JEP3 046,04000 CZK
250 JEP7 615,10000 CZK
500 JEP15 230,20000 CZK
1000 JEP30 460,40000 CZK
2000 JEP60 920,80000 CZK
5000 JEP152 302,00000 CZK
10000 JEP304 604,00000 CZK