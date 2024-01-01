Австралийские доллары в джерсийские фунты

Сконвертируйте AUD в JEP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = £0,5092 JEP

Среднерыночный курс в 19:33
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График изменения обменного курса AUD к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 AUD в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51660,5218
Низкий0,50410,5041
В среднем0,51150,5132
Изменение-0.92%-1.14%
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Соотношение 1 AUD к JEP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к JEP составил 0,5166, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5115. Изменение курса AUD к JEP в процентном соотношении составило -0.92.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к JEP составил 0,5218, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5132. Изменение курса AUD к JEP в процентном соотношении составило -1.14.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9271,2052,167197,1561,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36111,798163,5551,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Фунт Джерси
1 AUD0,50924 JEP
5 AUD2,54620 JEP
10 AUD5,09239 JEP
20 AUD10,18478 JEP
50 AUD25,46195 JEP
100 AUD50,92390 JEP
250 AUD127,30975 JEP
500 AUD254,61950 JEP
1000 AUD509,23900 JEP
2000 AUD1 018,47800 JEP
5000 AUD2 546,19500 JEP
10000 AUD5 092,39000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Австралийский доллар
1 JEP1,96372 AUD
5 JEP9,81860 AUD
10 JEP19,63720 AUD
20 JEP39,27440 AUD
50 JEP98,18600 AUD
100 JEP196,37200 AUD
250 JEP490,93000 AUD
500 JEP981,86000 AUD
1000 JEP1 963,72000 AUD
2000 JEP3 927,44000 AUD
5000 JEP9 818,60000 AUD
10000 JEP19 637,20000 AUD