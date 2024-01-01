1 фунт Джерси в австралийские доллары

Сконвертируйте JEP в AUD по реальному обменному курсу

1 jep
1,93 aud

£1,000 JEP = A$1,932 AUD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,93321,9340
Низкий1,89531,8928
В среднем1,90601,9107
Изменить1.36%0.21%
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Соотношение 1 JEP к AUD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к AUD составил 1,9332, а минимальный — 1,8953. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9060. Изменение курса JEP к AUD в процентном соотношении составило 1.36.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к AUD составил 1,9340, а минимальный — 1,8928. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9107. Изменение курса JEP к AUD в процентном соотношении составило 0.21.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Австралийский доллар
1 JEP1,93171 AUD
5 JEP9,65855 AUD
10 JEP19,31710 AUD
20 JEP38,63420 AUD
50 JEP96,58550 AUD
100 JEP193,17100 AUD
250 JEP482,92750 AUD
500 JEP965,85500 AUD
1000 JEP1 931,71000 AUD
2000 JEP3 863,42000 AUD
5000 JEP9 658,55000 AUD
10000 JEP19 317,10000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Фунт Джерси
1 AUD0,51768 JEP
5 AUD2,58838 JEP
10 AUD5,17676 JEP
20 AUD10,35352 JEP
50 AUD25,88380 JEP
100 AUD51,76760 JEP
250 AUD129,41900 JEP
500 AUD258,83800 JEP
1000 AUD517,67600 JEP
2000 AUD1 035,35200 JEP
5000 AUD2 588,38000 JEP
10000 AUD5 176,76000 JEP