دولار أسترالي إلى جنيه جيرزي

تحويل AUD إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
523.02 jep

1.00000 AUD = 0.52302 JEP

Mid-market exchange rate at 20:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095691.31281.492761.658240.964618.7744
1 GBP1.1528711.2631105.2731.720971.911761.1120621.6447
1 USD0.912750.791703183.3451.36251.513550.880217.1362
1 INR0.01095140.009499110.011998310.01634770.018160.01056090.205606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جيرسي
1 AUD0.52302 JEP
5 AUD2.61512 JEP
10 AUD5.23023 JEP
20 AUD10.46046 JEP
50 AUD26.15115 JEP
100 AUD52.30230 JEP
250 AUD130.75575 JEP
500 AUD261.51150 JEP
1000 AUD523.02300 JEP
2000 AUD1046.04600 JEP
5000 AUD2615.11500 JEP
10000 AUD5230.23000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار أسترالي
1 JEP1.91196 AUD
5 JEP9.55980 AUD
10 JEP19.11960 AUD
20 JEP38.23920 AUD
50 JEP95.59800 AUD
100 JEP191.19600 AUD
250 JEP477.99000 AUD
500 JEP955.98000 AUD
1000 JEP1911.96000 AUD
2000 JEP3823.92000 AUD
5000 JEP9559.80000 AUD
10000 JEP19119.60000 AUD