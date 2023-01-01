دولار أمريكي إلى جنيه جيرزي

تحويل USD إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
791.67 jep

1.00000 USD = 0.79167 JEP

Mid-market exchange rate at 20:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.0956591.31691.492711.658190.964518.7745
1 GBP1.15311.26325105.2861.721051.911841.1120721.6464
1 USD0.91270.791609183.3451.36241.513430.880317.1355
1 INR0.01095090.009497980.011998310.01634650.01815860.01056210.205597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جيرسي
1 USD0.79167 JEP
5 USD3.95834 JEP
10 USD7.91669 JEP
20 USD15.83338 JEP
50 USD39.58345 JEP
100 USD79.16690 JEP
250 USD197.91725 JEP
500 USD395.83450 JEP
1000 USD791.66900 JEP
2000 USD1583.33800 JEP
5000 USD3958.34500 JEP
10000 USD7916.69000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار أمريكي
1 JEP1.26315 USD
5 JEP6.31575 USD
10 JEP12.63150 USD
20 JEP25.26300 USD
50 JEP63.15750 USD
100 JEP126.31500 USD
250 JEP315.78750 USD
500 JEP631.57500 USD
1000 JEP1263.15000 USD
2000 JEP2526.30000 USD
5000 JEP6315.75000 USD
10000 JEP12631.50000 USD