روبية إندونيسية إلى جنيه جيرزي

تحويل IDR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
51.10 jep

1.00000 IDR = 0.00005 JEP

Mid-market exchange rate at 20:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.29611.492261.658060.964418.803
1 GBP1.1528711.26285105.2521.720381.911531.1118321.6773
1 USD0.91290.79186183.3451.36231.513660.880417.1654
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634530.01816140.01056330.205956

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه جيرسي
1 IDR0.00005 JEP
5 IDR0.00026 JEP
10 IDR0.00051 JEP
20 IDR0.00102 JEP
50 IDR0.00256 JEP
100 IDR0.00511 JEP
250 IDR0.01278 JEP
500 IDR0.02555 JEP
1000 IDR0.05110 JEP
2000 IDR0.10221 JEP
5000 IDR0.25552 JEP
10000 IDR0.51104 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الروبية الإندونيسية
1 JEP19567.70000 IDR
5 JEP97838.50000 IDR
10 JEP195677.00000 IDR
20 JEP391354.00000 IDR
50 JEP978385.00000 IDR
100 JEP1956770.00000 IDR
250 JEP4891925.00000 IDR
500 JEP9783850.00000 IDR
1000 JEP19567700.00000 IDR
2000 JEP39135400.00000 IDR
5000 JEP97838500.00000 IDR
10000 JEP195677000.00000 IDR