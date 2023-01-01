يورو إلى جنيه جيرزي

تحويل EUR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
867.39 jep

1.00000 EUR = 0.86739 JEP

Mid-market exchange rate at 20:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.0956591.31691.492711.658190.964518.7745
1 GBP1.15311.26325105.2861.721051.911841.1120721.6464
1 USD0.91270.791609183.3451.36241.513430.880317.1355
1 INR0.01095090.009497980.011998310.01634650.01815860.01056210.205597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه جيرسي
1 EUR0.86739 JEP
5 EUR4.33696 JEP
10 EUR8.67392 JEP
20 EUR17.34784 JEP
50 EUR43.36960 JEP
100 EUR86.73920 JEP
250 EUR216.84800 JEP
500 EUR433.69600 JEP
1000 EUR867.39200 JEP
2000 EUR1734.78400 JEP
5000 EUR4336.96000 JEP
10000 EUR8673.92000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / اليورو
1 JEP1.15288 EUR
5 JEP5.76440 EUR
10 JEP11.52880 EUR
20 JEP23.05760 EUR
50 JEP57.64400 EUR
100 JEP115.28800 EUR
250 JEP288.22000 EUR
500 JEP576.44000 EUR
1000 JEP1152.88000 EUR
2000 JEP2305.76000 EUR
5000 JEP5764.40000 EUR
10000 JEP11528.80000 EUR