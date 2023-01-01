شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه جيرزي

تحويل ILS إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
213.53 jep

1.00000 ILS = 0.21353 JEP

Mid-market exchange rate at 20:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.29611.492261.658060.964418.803
1 GBP1.1528711.26285105.2521.720381.911531.1118321.6773
1 USD0.91290.79186183.3451.36231.513660.880417.1654
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634530.01816140.01056330.205956

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جيرسي
1 ILS0.21353 JEP
5 ILS1.06767 JEP
10 ILS2.13534 JEP
20 ILS4.27068 JEP
50 ILS10.67670 JEP
100 ILS21.35340 JEP
250 ILS53.38350 JEP
500 ILS106.76700 JEP
1000 ILS213.53400 JEP
2000 ILS427.06800 JEP
5000 ILS1067.67000 JEP
10000 ILS2135.34000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Israeli New Sheqel
1 JEP4.68309 ILS
5 JEP23.41545 ILS
10 JEP46.83090 ILS
20 JEP93.66180 ILS
50 JEP234.15450 ILS
100 JEP468.30900 ILS
250 JEP1170.77250 ILS
500 JEP2341.54500 ILS
1000 JEP4683.09000 ILS
2000 JEP9366.18000 ILS
5000 JEP23415.45000 ILS
10000 JEP46830.90000 ILS