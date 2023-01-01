20 جنيه جيرزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل JEP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

20 jep
98.77 ils

1.00000 JEP = 4.93835 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Israeli New Sheqel
1 JEP4.93835 ILS
5 JEP24.69175 ILS
10 JEP49.38350 ILS
20 JEP98.76700 ILS
50 JEP246.91750 ILS
100 JEP493.83500 ILS
250 JEP1234.58750 ILS
500 JEP2469.17500 ILS
1000 JEP4938.35000 ILS
2000 JEP9876.70000 ILS
5000 JEP24691.75000 ILS
10000 JEP49383.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جيرسي
1 ILS0.20250 JEP
5 ILS1.01249 JEP
10 ILS2.02497 JEP
20 ILS4.04994 JEP
50 ILS10.12485 JEP
100 ILS20.24970 JEP
250 ILS50.62425 JEP
500 ILS101.24850 JEP
1000 ILS202.49700 JEP
2000 ILS404.99400 JEP
5000 ILS1012.48500 JEP
10000 ILS2024.97000 JEP