الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه جيرزي

تحويل CZK إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
356.64 jep

1.00000 CZK = 0.03566 JEP

Mid-market exchange rate at 20:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492321.657810.964318.7974
1 GBP1.15311.26285105.2521.720441.911241.1118421.6709
1 USD0.91290.79186183.3451.362351.513430.880417.1603
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634590.01815860.01056330.205895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه جيرسي
1 CZK0.03566 JEP
5 CZK0.17832 JEP
10 CZK0.35664 JEP
20 CZK0.71328 JEP
50 CZK1.78319 JEP
100 CZK3.56638 JEP
250 CZK8.91595 JEP
500 CZK17.83190 JEP
1000 CZK35.66380 JEP
2000 CZK71.32760 JEP
5000 CZK178.31900 JEP
10000 CZK356.63800 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 JEP28.03960 CZK
5 JEP140.19800 CZK
10 JEP280.39600 CZK
20 JEP560.79200 CZK
50 JEP1401.98000 CZK
100 JEP2803.96000 CZK
250 JEP7009.90000 CZK
500 JEP14019.80000 CZK
1000 JEP28039.60000 CZK
2000 JEP56079.20000 CZK
5000 JEP140198.00000 CZK
10000 JEP280396.00000 CZK