دولار نيوزيلندي إلى جنيه جيرزي

تحويل NZD إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٤٨٣٫٠٣ jep

1.00000 NZD = 0.48303 JEP

Mid-market exchange rate at 21:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491441.657690.964518.8067
1 GBP1.1528711.2628105.2351.719371.911021.1119421.6808
1 USD0.91290.791891183.3351.361551.513320.8804517.1688
1 INR0.01095470.00950250.011999810.01633830.01815940.01056520.206021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه جيرسي
1 NZD0.48303 JEP
5 NZD2.41514 JEP
10 NZD4.83029 JEP
20 NZD9.66058 JEP
50 NZD24.15145 JEP
100 NZD48.30290 JEP
250 NZD120.75725 JEP
500 NZD241.51450 JEP
1000 NZD483.02900 JEP
2000 NZD966.05800 JEP
5000 NZD2415.14500 JEP
10000 NZD4830.29000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار نيوزيلندي
1 JEP2.07027 NZD
5 JEP10.35135 NZD
10 JEP20.70270 NZD
20 JEP41.40540 NZD
50 JEP103.51350 NZD
100 JEP207.02700 NZD
250 JEP517.56750 NZD
500 JEP1035.13500 NZD
1000 JEP2070.27000 NZD
2000 JEP4140.54000 NZD
5000 JEP10351.35000 NZD
10000 JEP20702.70000 NZD