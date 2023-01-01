紐元兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.863951.097491.42991.489991.652090.9575518.9568
1 GBP1.1574711.2702105.8271.724611.912231.1083421.9418
1 USD0.911250.787278183.3151.357751.505460.872617.2743
1 INR0.01093730.009449410.012002610.01629660.01806950.01047350.207337

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如何將紐元兌換成to Jersey pounds

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紐西蘭元澤西鎊兌換率
1 NZD0.48656 JEP
5 NZD2.43282 JEP
10 NZD4.86563 JEP
20 NZD9.73126 JEP
50 NZD24.32815 JEP
100 NZD48.65630 JEP
250 NZD121.64075 JEP
500 NZD243.28150 JEP
1000 NZD486.56300 JEP
2000 NZD973.12600 JEP
5000 NZD2432.81500 JEP
10000 NZD4865.63000 JEP
澤西鎊紐西蘭元兌換率
1 JEP2.05523 NZD
5 JEP10.27615 NZD
10 JEP20.55230 NZD
20 JEP41.10460 NZD
50 JEP102.76150 NZD
100 JEP205.52300 NZD
250 JEP513.80750 NZD
500 JEP1027.61500 NZD
1000 JEP2055.23000 NZD
2000 JEP4110.46000 NZD
5000 JEP10276.15000 NZD
10000 JEP20552.30000 NZD