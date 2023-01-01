Nyzeeländska dollar till Jerseypund

Konvertera NZD till JEP med den verkliga valutakursen

1000 nzd
482.11 jep

1.00000 NZD = 0.48211 JEP

Mid-market exchange rate at 14:44
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8661.093291.10891.491891.657240.9624518.668
1 GBP1.1547311.2623105.2021.722661.913591.1113721.5557
1 USD0.914750.792205183.34151.36471.515960.8804517.0765
1 INR0.01097590.009505520.011998810.01637480.01818970.01056440.204898

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Så här konverterar du nyzeeländska dollar till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja NZD i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för NZD till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

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Växelkurser Nyzeeländsk dollar/Jerseypund
1 NZD0.48211 JEP
5 NZD2.41052 JEP
10 NZD4.82105 JEP
20 NZD9.64210 JEP
50 NZD24.10525 JEP
100 NZD48.21050 JEP
250 NZD120.52625 JEP
500 NZD241.05250 JEP
1000 NZD482.10500 JEP
2000 NZD964.21000 JEP
5000 NZD2410.52500 JEP
10000 NZD4821.05000 JEP
Växelkurser Jerseypund/Nyzeeländsk dollar
1 JEP2.07424 NZD
5 JEP10.37120 NZD
10 JEP20.74240 NZD
20 JEP41.48480 NZD
50 JEP103.71200 NZD
100 JEP207.42400 NZD
250 JEP518.56000 NZD
500 JEP1037.12000 NZD
1000 JEP2074.24000 NZD
2000 JEP4148.48000 NZD
5000 JEP10371.20000 NZD
10000 JEP20742.40000 NZD