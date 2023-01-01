Polska złoty till Jerseypund

Konvertera PLN till JEP med den verkliga valutakursen

1 000 pln
198,89 jep

1.00000 PLN = 0.19889 JEP

Mid-market exchange rate at 14:47
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865951.093491.13191.491341.657040.962418.6757
1 GBP1.154811.26255105.231.722061.913391.1113821.5649
1 USD0.914550.792048183.34731.363951.51550.880317.0804
1 INR0.01097310.009502980.01199810.01636470.01818290.01056180.20493

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du polska złoty till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja PLN i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för PLN till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för polsk złoty

PLN till USD

PLN till EUR

PLN till GBP

PLN till INR

PLN till CHF

PLN till KRW

PLN till NOK

PLN till CZK

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Polsk złoty/Jerseypund
1 PLN0.19889 JEP
5 PLN0.99446 JEP
10 PLN1.98892 JEP
20 PLN3.97784 JEP
50 PLN9.94460 JEP
100 PLN19.88920 JEP
250 PLN49.72300 JEP
500 PLN99.44600 JEP
1000 PLN198.89200 JEP
2000 PLN397.78400 JEP
5000 PLN994.46000 JEP
10000 PLN1988.92000 JEP
Växelkurser Jerseypund/Polsk złoty
1 JEP5.02785 PLN
5 JEP25.13925 PLN
10 JEP50.27850 PLN
20 JEP100.55700 PLN
50 JEP251.39250 PLN
100 JEP502.78500 PLN
250 JEP1256.96250 PLN
500 JEP2513.92500 PLN
1000 JEP5027.85000 PLN
2000 JEP10055.70000 PLN
5000 JEP25139.25000 PLN
10000 JEP50278.50000 PLN