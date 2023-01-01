يوان صيني إلى جنيه جيرزي

تحويل CNY إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١١٠٫٧٠ jep

1.00000 CNY = 0.11070 JEP

Mid-market exchange rate at 20:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492211.657560.964318.7798
1 GBP1.15311.26295105.2611.720451.91111.1118421.6523
1 USD0.91290.791797183.3451.362251.51320.880317.1442
1 INR0.01095340.009500230.011998310.01634470.01815590.01056210.205702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جيرسي
1 CNY0.11070 JEP
5 CNY0.55351 JEP
10 CNY1.10703 JEP
20 CNY2.21406 JEP
50 CNY5.53515 JEP
100 CNY11.07030 JEP
250 CNY27.67575 JEP
500 CNY55.35150 JEP
1000 CNY110.70300 JEP
2000 CNY221.40600 JEP
5000 CNY553.51500 JEP
10000 CNY1107.03000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Chinese Yuan RMB
1 JEP9.03319 CNY
5 JEP45.16595 CNY
10 JEP90.33190 CNY
20 JEP180.66380 CNY
50 JEP451.65950 CNY
100 JEP903.31900 CNY
250 JEP2258.29750 CNY
500 JEP4516.59500 CNY
1000 JEP9033.19000 CNY
2000 JEP18066.38000 CNY
5000 JEP45165.95000 CNY
10000 JEP90331.90000 CNY