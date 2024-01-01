1 يوان صيني إلى جنيه جيرزي

تحويل CNY إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
0.11 jep

¥1.000 CNY = £0.1091 JEP

Mid-market exchange rate at 09:04
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CNY إلى JEP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7831.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1690.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65691.6931.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جيرسي
1 CNY٠٫١٠٩١٠ JEP
5 CNY٠٫٥٤٥٤٧ JEP
10 CNY١٫٠٩٠٩٥ JEP
20 CNY٢٫١٨١٩٠ JEP
50 CNY٥٫٤٥٤٧٥ JEP
100 CNY١٠٫٩٠٩٥٠ JEP
250 CNY٢٧٫٢٧٣٧٥ JEP
500 CNY٥٤٫٥٤٧٥٠ JEP
1000 CNY١٠٩٫٠٩٥٠٠ JEP
2000 CNY٢١٨٫١٩٠٠٠ JEP
5000 CNY٥٤٥٫٤٧٥٠٠ JEP
10000 CNY١٬٠٩٠٫٩٥٠٠٠ JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Chinese Yuan RMB
1 JEP٩٫١٦٦٣٠ CNY
5 JEP٤٥٫٨٣١٥٠ CNY
10 JEP٩١٫٦٦٣٠٠ CNY
20 JEP١٨٣٫٣٢٦٠٠ CNY
50 JEP٤٥٨٫٣١٥٠٠ CNY
100 JEP٩١٦٫٦٣٠٠٠ CNY
250 JEP٢٬٢٩١٫٥٧٥٠٠ CNY
500 JEP٤٬٥٨٣٫١٥٠٠٠ CNY
1000 JEP٩٬١٦٦٫٣٠٠٠٠ CNY
2000 JEP١٨٬٣٣٢٫٦٠٠٠٠ CNY
5000 JEP٤٥٬٨٣١٫٥٠٠٠٠ CNY
10000 JEP٩١٬٦٦٣٫٠٠٠٠٠ CNY