فرنك سويسري إلى جنيه جيرزي

تحويل CHF إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٩٩٫٣٢ jep

1.00000 CHF = 0.89932 JEP

Mid-market exchange rate at 20:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095591.30441.492511.658220.964418.7725
1 GBP1.1528711.263105.2651.720711.911751.1118321.6428
1 USD0.912850.791766183.3451.36241.513660.880317.136
1 INR0.01095240.009499860.011998310.01634650.01816140.01056210.205603

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جيرسي
1 CHF0.89932 JEP
5 CHF4.49659 JEP
10 CHF8.99317 JEP
20 CHF17.98634 JEP
50 CHF44.96585 JEP
100 CHF89.93170 JEP
250 CHF224.82925 JEP
500 CHF449.65850 JEP
1000 CHF899.31700 JEP
2000 CHF1798.63400 JEP
5000 CHF4496.58500 JEP
10000 CHF8993.17000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الفرنك السويسري
1 JEP1.11195 CHF
5 JEP5.55975 CHF
10 JEP11.11950 CHF
20 JEP22.23900 CHF
50 JEP55.59750 CHF
100 JEP111.19500 CHF
250 JEP277.98750 CHF
500 JEP555.97500 CHF
1000 JEP1111.95000 CHF
2000 JEP2223.90000 CHF
5000 JEP5559.75000 CHF
10000 JEP11119.50000 CHF