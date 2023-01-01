5 جنيه جيرزي إلى فرنك سويسري

تحويل JEP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥ jep
٥٫٤٣ chf

1.00000 JEP = 1.08591 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / الفرنك السويسري
1 JEP1.08591 CHF
5 JEP5.42955 CHF
10 JEP10.85910 CHF
20 JEP21.71820 CHF
50 JEP54.29550 CHF
100 JEP108.59100 CHF
250 JEP271.47750 CHF
500 JEP542.95500 CHF
1000 JEP1085.91000 CHF
2000 JEP2171.82000 CHF
5000 JEP5429.55000 CHF
10000 JEP10859.10000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جيرسي
1 CHF0.92089 JEP
5 CHF4.60444 JEP
10 CHF9.20888 JEP
20 CHF18.41776 JEP
50 CHF46.04440 JEP
100 CHF92.08880 JEP
250 CHF230.22200 JEP
500 CHF460.44400 JEP
1000 CHF920.88800 JEP
2000 CHF1841.77600 JEP
5000 CHF4604.44000 JEP
10000 CHF9208.88000 JEP