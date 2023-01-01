فورنت مجري إلى جنيه جيرزي

تحويل HUF إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٢٫٨٥ jep

1.00000 HUF = 0.00229 JEP

Mid-market exchange rate at 20:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.29611.492261.658060.964418.803
1 GBP1.1528711.26285105.2521.720381.911531.1118321.6773
1 USD0.91290.79186183.3451.36231.513660.880417.1654
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634530.01816140.01056330.205956

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه جيرسي
2000 HUF4.57062 JEP
5000 HUF11.42655 JEP
10000 HUF22.85310 JEP
15000 HUF34.27965 JEP
20000 HUF45.70620 JEP
30000 HUF68.55930 JEP
40000 HUF91.41240 JEP
50000 HUF114.26550 JEP
60000 HUF137.11860 JEP
100000 HUF228.53100 JEP
150000 HUF342.79650 JEP
200000 HUF457.06200 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Hungarian Forint
1 JEP437.57800 HUF
5 JEP2187.89000 HUF
10 JEP4375.78000 HUF
20 JEP8751.56000 HUF
50 JEP21878.90000 HUF
100 JEP43757.80000 HUF
250 JEP109394.50000 HUF
500 JEP218789.00000 HUF
1000 JEP437578.00000 HUF
2000 JEP875156.00000 HUF
5000 JEP2187890.00000 HUF
10000 JEP4375780.00000 HUF