100 فرنك سويسري إلى جنيه جيرزي

تحويل CHF إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

100 chf
90.88 jep

1.00000 CHF = 0.90881 JEP

Mid-market exchange rate at 10:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857751.07989.96431.464631.631390.94418.7916
1 GBP1.1658411.25795104.8851.707541.901951.1005521.9082
1 USD0.92680.794944183.37751.35741.511940.874917.4158
1 INR0.01111550.009534280.011993610.01628020.01813370.01049320.208879

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جيرسي
1 CHF0.90881 JEP
5 CHF4.54404 JEP
10 CHF9.08809 JEP
20 CHF18.17618 JEP
50 CHF45.44045 JEP
100 CHF90.88090 JEP
250 CHF227.20225 JEP
500 CHF454.40450 JEP
1000 CHF908.80900 JEP
2000 CHF1817.61800 JEP
5000 CHF4544.04500 JEP
10000 CHF9088.09000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الفرنك السويسري
1 JEP1.10034 CHF
5 JEP5.50170 CHF
10 JEP11.00340 CHF
20 JEP22.00680 CHF
50 JEP55.01700 CHF
100 JEP110.03400 CHF
250 JEP275.08500 CHF
500 JEP550.17000 CHF
1000 JEP1100.34000 CHF
2000 JEP2200.68000 CHF
5000 JEP5501.70000 CHF
10000 JEP11003.40000 CHF