2,000 يوان صيني إلى جنيه جيرزي

تحويل CNY إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 cny
218.21 jep

¥1.000 CNY = £0.1091 JEP

Mid-market exchange rate at 09:05
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CNY إلى JEP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7285.67910.6670.5711.10461.1610.965
1 EUR1.0928.5141.49910.8561.65691.6891.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جيرسي
1 CNY٠٫١٠٩١٠ JEP
5 CNY٠٫٥٤٥٥٢ JEP
10 CNY١٫٠٩١٠٣ JEP
20 CNY٢٫١٨٢٠٦ JEP
50 CNY٥٫٤٥٥١٥ JEP
100 CNY١٠٫٩١٠٣٠ JEP
250 CNY٢٧٫٢٧٥٧٥ JEP
500 CNY٥٤٫٥٥١٥٠ JEP
1000 CNY١٠٩٫١٠٣٠٠ JEP
2000 CNY٢١٨٫٢٠٦٠٠ JEP
5000 CNY٥٤٥٫٥١٥٠٠ JEP
10000 CNY١٬٠٩١٫٠٣٠٠٠ JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Chinese Yuan RMB
1 JEP٩٫١٦٥٦٤ CNY
5 JEP٤٥٫٨٢٨٢٠ CNY
10 JEP٩١٫٦٥٦٤٠ CNY
20 JEP١٨٣٫٣١٢٨٠ CNY
50 JEP٤٥٨٫٢٨٢٠٠ CNY
100 JEP٩١٦٫٥٦٤٠٠ CNY
250 JEP٢٬٢٩١٫٤١٠٠٠ CNY
500 JEP٤٬٥٨٢٫٨٢٠٠٠ CNY
1000 JEP٩٬١٦٥٫٦٤٠٠٠ CNY
2000 JEP١٨٬٣٣١٫٢٨٠٠٠ CNY
5000 JEP٤٥٬٨٢٨٫٢٠٠٠٠ CNY
10000 JEP٩١٬٦٥٦٫٤٠٠٠٠ CNY