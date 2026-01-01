50 جنيه جيرزي إلى روبية إندونيسية

حوّل JEP إلى IDR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 JEP = 24,120 IDR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من JEP إلى IDR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من JEP إلى IDR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من JEP إلى IDR اليوم

JEPIDR
1 JEP24,121 IDR
5 JEP120,605 IDR
10 JEP241,210 IDR
20 JEP482,420 IDR
50 JEP1,206,050 IDR
100 JEP2,412,100 IDR
250 JEP6,030,250 IDR
500 JEP12,060,500 IDR
1000 JEP24,121,000 IDR
2000 JEP48,242,000 IDR
5000 JEP120,605,000 IDR
10000 JEP241,210,000 IDR
IDRJEP
1 IDR0.00 JEP
5 IDR0.00 JEP
10 IDR0.00 JEP
20 IDR0.00 JEP
50 IDR0.00 JEP
100 IDR0.00 JEP
250 IDR0.01 JEP
500 IDR0.02 JEP
1000 IDR0.04 JEP
2000 IDR0.08 JEP
5000 IDR0.21 JEP
10000 IDR0.41 JEP

الأسئلة الشائعة