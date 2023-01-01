5 جنيه جيرزي إلى دولار أمريكي

تحويل JEP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

5 jep
6.08 usd

1.00000 JEP = 1.21643 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

JEP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار أمريكي
1 JEP1.21643 USD
5 JEP6.08215 USD
10 JEP12.16430 USD
20 JEP24.32860 USD
50 JEP60.82150 USD
100 JEP121.64300 USD
250 JEP304.10750 USD
500 JEP608.21500 USD
1000 JEP1216.43000 USD
2000 JEP2432.86000 USD
5000 JEP6082.15000 USD
10000 JEP12164.30000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جيرسي
1 USD0.82208 JEP
5 USD4.11038 JEP
10 USD8.22077 JEP
20 USD16.44154 JEP
50 USD41.10385 JEP
100 USD82.20770 JEP
250 USD205.51925 JEP
500 USD411.03850 JEP
1000 USD822.07700 JEP
2000 USD1644.15400 JEP
5000 USD4110.38500 JEP
10000 USD8220.77000 JEP