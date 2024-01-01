100 фунтов Джерси в чешские кроны

Сконвертируйте JEP в CZK по реальному обменному курсу

100 jep
2 992,73 czk

£1,000 JEP = Kč29,93 CZK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий30,210630,2106
Низкий29,399928,8064
В среднем29,766329,3297
Изменить1.61%1.98%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к CZK

За последние 30 дней максимальный курс JEP к CZK составил 30,2106, а минимальный — 29,3999. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,7663. Изменение курса JEP к CZK в процентном соотношении составило 1.61.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к CZK составил 30,2106, а минимальный — 28,8064. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,3297. Изменение курса JEP к CZK в процентном соотношении составило 1.98.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Чешская крона
1 JEP29,92730 CZK
5 JEP149,63650 CZK
10 JEP299,27300 CZK
20 JEP598,54600 CZK
50 JEP1 496,36500 CZK
100 JEP2 992,73000 CZK
250 JEP7 481,82500 CZK
500 JEP14 963,65000 CZK
1000 JEP29 927,30000 CZK
2000 JEP59 854,60000 CZK
5000 JEP149 636,50000 CZK
10000 JEP299 273,00000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Фунт Джерси
1 CZK0,03341 JEP
5 CZK0,16707 JEP
10 CZK0,33414 JEP
20 CZK0,66829 JEP
50 CZK1,67072 JEP
100 CZK3,34143 JEP
250 CZK8,35358 JEP
500 CZK16,70715 JEP
1000 CZK33,41430 JEP
2000 CZK66,82860 JEP
5000 CZK167,07150 JEP
10000 CZK334,14300 JEP