История обменного курса фунт Джерси–чешские кроны

Обменный курс фунт Джерси/чешские кроны сейчас составляет 29,927, отражая изменение в размере -0.277% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.748% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/чешские кроны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 30,261, и минимумом, равным 29,922, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.217% уменьшение стоимости.