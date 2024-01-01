10 Romanya leyinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile RON → JEP çevirin

1,000L RON = 0,1680£ JEP

22:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 RON → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16960,1715
Düşük0,16640,1664
Ortalama0,16770,1685
Değişim0.32%-2.07%
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1 RON → JEP istatistikleri

RON → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1696, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1677 oldu. RON → JEP kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

RON → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1715, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1685 oldu. RON → JEP kurundaki değişiklik -2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,455
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,917

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Jersey poundu
1 RON0,16797 JEP
5 RON0,83985 JEP
10 RON1,67970 JEP
20 RON3,35940 JEP
50 RON8,39850 JEP
100 RON16,79700 JEP
250 RON41,99250 JEP
500 RON83,98500 JEP
1000 RON167,97000 JEP
2000 RON335,94000 JEP
5000 RON839,85000 JEP
10000 RON1.679,70000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Rumen Leyi
1 JEP5,95345 RON
5 JEP29,76725 RON
10 JEP59,53450 RON
20 JEP119,06900 RON
50 JEP297,67250 RON
100 JEP595,34500 RON
250 JEP1.488,36250 RON
500 JEP2.976,72500 RON
1000 JEP5.953,45000 RON
2000 JEP11.906,90000 RON
5000 JEP29.767,25000 RON
10000 JEP59.534,50000 RON