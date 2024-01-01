bin Türk lirasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile TRY → JEP çevirin

1.000 try
24,81 jep

1,000 TRY = 0,02481 JEP

01:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8681,4661,6440,97317,685
1 GBP1,1711,246103,9521,7151,9231,13820,686
1 USD0,9390,803183,4521,3771,5440,91416,607
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türk lirasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → INR

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Jersey poundu
1 TRY0,02481 JEP
5 TRY0,12405 JEP
10 TRY0,24810 JEP
20 TRY0,49620 JEP
50 TRY1,24049 JEP
100 TRY2,48098 JEP
250 TRY6,20245 JEP
500 TRY12,40490 JEP
1000 TRY24,80980 JEP
2000 TRY49,61960 JEP
5000 TRY124,04900 JEP
10000 TRY248,09800 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Türk Lirası
1 JEP40,30660 TRY
5 JEP201,53300 TRY
10 JEP403,06600 TRY
20 JEP806,13200 TRY
50 JEP2.015,33000 TRY
100 JEP4.030,66000 TRY
250 JEP10.076,65000 TRY
500 JEP20.153,30000 TRY
1000 JEP40.306,60000 TRY
2000 JEP80.613,20000 TRY
5000 JEP201.533,00000 TRY
10000 JEP403.066,00000 TRY