bin Yeni İsrail şekelinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → JEP çevirin

1000 ils
214.59 jep

1.00000 ILS = 0.21459 JEP

11:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865251.0975591.46051.491021.657550.9627518.8344
1 GBP1.1557411.2685105.7061.723261.915731.1126821.768
1 USD0.91110.788333183.33151.35851.510230.877217.1604
1 INR0.01093370.00946020.012000310.01630240.01812320.01052660.205929

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Yeni İsrail şekelinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Jersey poundu
1 ILS0.21459 JEP
5 ILS1.07297 JEP
10 ILS2.14594 JEP
20 ILS4.29188 JEP
50 ILS10.72970 JEP
100 ILS21.45940 JEP
250 ILS53.64850 JEP
500 ILS107.29700 JEP
1000 ILS214.59400 JEP
2000 ILS429.18800 JEP
5000 ILS1072.97000 JEP
10000 ILS2145.94000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 JEP4.65997 ILS
5 JEP23.29985 ILS
10 JEP46.59970 ILS
20 JEP93.19940 ILS
50 JEP232.99850 ILS
100 JEP465.99700 ILS
250 JEP1164.99250 ILS
500 JEP2329.98500 ILS
1000 JEP4659.97000 ILS
2000 JEP9319.94000 ILS
5000 JEP23299.85000 ILS
10000 JEP46599.70000 ILS