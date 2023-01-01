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1 GBP1.1574711.27025105.8181.725061.913891.1084621.9504
1 USD0.911250.787247183.3051.358051.50670.8726517.2804
1 INR0.01093870.009450170.012004110.01630210.01808660.01047540.207435

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如何將澤西鎊兌換成to Euros

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澤西鎊歐元兌換率
1 JEP1.15748 EUR
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1000 JEP1157.48000 EUR
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歐元澤西鎊兌換率
1 EUR0.86394 JEP
5 EUR4.31972 JEP
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20 EUR17.27888 JEP
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100 EUR86.39440 JEP
250 EUR215.98600 JEP
500 EUR431.97200 JEP
1000 EUR863.94400 JEP
2000 EUR1727.88800 JEP
5000 EUR4319.72000 JEP
10000 EUR8639.44000 JEP