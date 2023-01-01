رينغيت ماليزي إلى كونا كرواتية

تحويل MYR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
1501.04 hrk

1.00000 MYR = 1.50104 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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MYR إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3674
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1763
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.227
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Croatian Kuna
1 MYR1.50104 HRK
5 MYR7.50520 HRK
10 MYR15.01040 HRK
20 MYR30.02080 HRK
50 MYR75.05200 HRK
100 MYR150.10400 HRK
250 MYR375.26000 HRK
500 MYR750.52000 HRK
1000 MYR1501.04000 HRK
2000 MYR3002.08000 HRK
5000 MYR7505.20000 HRK
10000 MYR15010.40000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / رينغيت ماليزي
1 HRK0.66620 MYR
5 HRK3.33101 MYR
10 HRK6.66203 MYR
20 HRK13.32406 MYR
50 HRK33.31015 MYR
100 HRK66.62030 MYR
250 HRK166.55075 MYR
500 HRK333.10150 MYR
1000 HRK666.20300 MYR
2000 HRK1332.40600 MYR
5000 HRK3331.01500 MYR
10000 HRK6662.03000 MYR