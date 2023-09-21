جنيه إسترليني إلى كونا كرواتية

تحويل GBP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٨٬٦٧٠٫٦٥ hrk

1.00000 GBP = 8.67065 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:50 UTC
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GBP إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.06388.14931.433351.654990.9571518.2045
1GBP1.1582811.23125102.1011.660221.916941.1086521.0859
1USD0.94070.812183182.9251.34841.55690.9004517.1256
1INR0.01134440.009794180.012059110.01626050.01877490.01085860.206519

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Croatian Kuna
1 GBP8.67065 HRK
5 GBP43.35325 HRK
10 GBP86.70650 HRK
20 GBP173.41300 HRK
50 GBP433.53250 HRK
100 GBP867.06500 HRK
250 GBP2167.66250 HRK
500 GBP4335.32500 HRK
1000 GBP8670.65000 HRK
2000 GBP17341.30000 HRK
5000 GBP43353.25000 HRK
10000 GBP86706.50000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه استرليني
1 HRK0.11533 GBP
5 HRK0.57666 GBP
10 HRK1.15332 GBP
20 HRK2.30664 GBP
50 HRK5.76660 GBP
100 HRK11.53320 GBP
250 HRK28.83300 GBP
500 HRK57.66600 GBP
1000 HRK115.33200 GBP
2000 HRK230.66400 GBP
5000 HRK576.66000 GBP
10000 HRK1153.32000 GBP