دولار نيوزيلندي إلى كونا كرواتية

تحويل NZD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
4170.71 hrk

1.00000 NZD = 4.17071 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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NZD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436431.663180.9644518.3636
1GBP1.1528711.22855101.8221.656091.917511.1118921.1717
1USD0.938450.813968182.87951.3481.560790.90517.2331
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626460.01883210.01091950.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Croatian Kuna
1 NZD4.17071 HRK
5 NZD20.85355 HRK
10 NZD41.70710 HRK
20 NZD83.41420 HRK
50 NZD208.53550 HRK
100 NZD417.07100 HRK
250 NZD1042.67750 HRK
500 NZD2085.35500 HRK
1000 NZD4170.71000 HRK
2000 NZD8341.42000 HRK
5000 NZD20853.55000 HRK
10000 NZD41707.10000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار نيوزيلندي
1 HRK0.23977 NZD
5 HRK1.19884 NZD
10 HRK2.39767 NZD
20 HRK4.79534 NZD
50 HRK11.98835 NZD
100 HRK23.97670 NZD
250 HRK59.94175 NZD
500 HRK119.88350 NZD
1000 HRK239.76700 NZD
2000 HRK479.53400 NZD
5000 HRK1198.83500 NZD
10000 HRK2397.67000 NZD