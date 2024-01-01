ألف دولار نيوزيلندي إلى كونا كرواتية

تحويل NZD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nzd
4,318.73 hrk

$1.000 NZD = kn4.319 HRK

Mid-market exchange rate at 08:57
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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NZD إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4880.7620.89983.9111.3590.852146.005
1 AUD0.67210.5120.60456.4090.9140.57398.152
1 GBP1.3131.95311.18110.1451.7841.118191.653
1 EUR1.1121.6550.847193.331.5120.948162.39

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Croatian Kuna
1 NZD٤٫٣١٨٧٣ HRK
5 NZD٢١٫٥٩٣٦٥ HRK
10 NZD٤٣٫١٨٧٣٠ HRK
20 NZD٨٦٫٣٧٤٦٠ HRK
50 NZD٢١٥٫٩٣٦٥٠ HRK
100 NZD٤٣١٫٨٧٣٠٠ HRK
250 NZD١٬٠٧٩٫٦٨٢٥٠ HRK
500 NZD٢٬١٥٩٫٣٦٥٠٠ HRK
1000 NZD٤٬٣١٨٫٧٣٠٠٠ HRK
2000 NZD٨٬٦٣٧٫٤٦٠٠٠ HRK
5000 NZD٢١٬٥٩٣٫٦٥٠٠٠ HRK
10000 NZD٤٣٬١٨٧٫٣٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار نيوزيلندي
1 HRK٠٫٢٣١٥٥ NZD
5 HRK١٫١٥٧٧٥ NZD
10 HRK٢٫٣١٥٤٩ NZD
20 HRK٤٫٦٣٠٩٨ NZD
50 HRK١١٫٥٧٧٤٥ NZD
100 HRK٢٣٫١٥٤٩٠ NZD
250 HRK٥٧٫٨٨٧٢٥ NZD
500 HRK١١٥٫٧٧٤٥٠ NZD
1000 HRK٢٣١٫٥٤٩٠٠ NZD
2000 HRK٤٦٣٫٠٩٨٠٠ NZD
5000 HRK١٬١٥٧٫٧٤٥٠٠ NZD
10000 HRK٢٬٣١٥٫٤٩٠٠٠ NZD