دولار أسترالي إلى كونا كرواتية

تحويل AUD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
4532.33 hrk

1.00000 AUD = 4.53233 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.32761.435561.654990.9579518.2084
1GBP1.1574111.23285102.2341.661571.915551.1087421.0752
1USD0.938950.811129182.9251.347751.553760.8994517.0947
1INR0.01132150.009781470.012059110.01625260.01873690.01084650.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Croatian Kuna
1 AUD4.53233 HRK
5 AUD22.66165 HRK
10 AUD45.32330 HRK
20 AUD90.64660 HRK
50 AUD226.61650 HRK
100 AUD453.23300 HRK
250 AUD1133.08250 HRK
500 AUD2266.16500 HRK
1000 AUD4532.33000 HRK
2000 AUD9064.66000 HRK
5000 AUD22661.65000 HRK
10000 AUD45323.30000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أسترالي
1 HRK0.22064 AUD
5 HRK1.10319 AUD
10 HRK2.20637 AUD
20 HRK4.41274 AUD
50 HRK11.03185 AUD
100 HRK22.06370 AUD
250 HRK55.15925 AUD
500 HRK110.31850 AUD
1000 HRK220.63700 AUD
2000 HRK441.27400 AUD
5000 HRK1103.18500 AUD
10000 HRK2206.37000 AUD