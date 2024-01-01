50 كونا كرواتية إلى دولار أسترالي

تحويل HRK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

50 hrk
10.88 aud

1.00000 HRK = 0.21761 AUD

Mid-market exchange rate at 09:48
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552551.083989.85221.46631.655950.95460518.5444
1 GBP1.1692411.26735105.061.714471.936221.1161621.6831
1 USD0.92260.789048182.89711.35281.527770.8807517.109
1 INR0.01112940.00951840.012063110.0163190.01842970.01062460.206388

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أسترالي
1 HRK0.21761 AUD
5 HRK1.08805 AUD
10 HRK2.17611 AUD
20 HRK4.35222 AUD
50 HRK10.88055 AUD
100 HRK21.76110 AUD
250 HRK54.40275 AUD
500 HRK108.80550 AUD
1000 HRK217.61100 AUD
2000 HRK435.22200 AUD
5000 HRK1088.05500 AUD
10000 HRK2176.11000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Croatian Kuna
1 AUD4.59535 HRK
5 AUD22.97675 HRK
10 AUD45.95350 HRK
20 AUD91.90700 HRK
50 AUD229.76750 HRK
100 AUD459.53500 HRK
250 AUD1148.83750 HRK
500 AUD2297.67500 HRK
1000 AUD4595.35000 HRK
2000 AUD9190.70000 HRK
5000 AUD22976.75000 HRK
10000 AUD45953.50000 HRK