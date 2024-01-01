1 دولار أسترالي إلى كونا كرواتية

تحويل AUD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1 aud
4.67 hrk

A$1.000 AUD = kn4.669 HRK

Mid-market exchange rate at 13:20
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4490.9311.632159.3651.3681.352
1 GBP1.2681105.7841.182.069202.0191.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.61611.753171.141.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Croatian Kuna
1 AUD٤٫٦٦٨٧١ HRK
5 AUD٢٣٫٣٤٣٥٥ HRK
10 AUD٤٦٫٦٨٧١٠ HRK
20 AUD٩٣٫٣٧٤٢٠ HRK
50 AUD٢٣٣٫٤٣٥٥٠ HRK
100 AUD٤٦٦٫٨٧١٠٠ HRK
250 AUD١٬١٦٧٫١٧٧٥٠ HRK
500 AUD٢٬٣٣٤٫٣٥٥٠٠ HRK
1000 AUD٤٬٦٦٨٫٧١٠٠٠ HRK
2000 AUD٩٬٣٣٧٫٤٢٠٠٠ HRK
5000 AUD٢٣٬٣٤٣٫٥٥٠٠٠ HRK
10000 AUD٤٦٬٦٨٧٫١٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أسترالي
1 HRK٠٫٢١٤١٩ AUD
5 HRK١٫٠٧٠٩٦ AUD
10 HRK٢٫١٤١٩٢ AUD
20 HRK٤٫٢٨٣٨٤ AUD
50 HRK١٠٫٧٠٩٦٠ AUD
100 HRK٢١٫٤١٩٢٠ AUD
250 HRK٥٣٫٥٤٨٠٠ AUD
500 HRK١٠٧٫٠٩٦٠٠ AUD
1000 HRK٢١٤٫١٩٢٠٠ AUD
2000 HRK٤٢٨٫٣٨٤٠٠ AUD
5000 HRK١٬٠٧٠٫٩٦٠٠٠ AUD
10000 HRK٢٬١٤١٫٩٢٠٠٠ AUD