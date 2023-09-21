ليف بلغاري إلى كونا كرواتية

تحويل BGN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
3829.75 hrk

1.00000 BGN = 3.82975 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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BGN إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.37871.434861.660530.957218.2193
1GBP1.1582811.232102.3671.661971.923351.108721.1029
1USD0.94020.811688183.091.3491.561160.8999517.129
1INR0.01131490.009768780.012035110.01623540.01878880.0108310.20615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Croatian Kuna
1 BGN3.82975 HRK
5 BGN19.14875 HRK
10 BGN38.29750 HRK
20 BGN76.59500 HRK
50 BGN191.48750 HRK
100 BGN382.97500 HRK
250 BGN957.43750 HRK
500 BGN1914.87500 HRK
1000 BGN3829.75000 HRK
2000 BGN7659.50000 HRK
5000 BGN19148.75000 HRK
10000 BGN38297.50000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / لياف بلغاري
1 HRK0.26111 BGN
5 HRK1.30556 BGN
10 HRK2.61113 BGN
20 HRK5.22226 BGN
50 HRK13.05565 BGN
100 HRK26.11130 BGN
250 HRK65.27825 BGN
500 HRK130.55650 BGN
1000 HRK261.11300 BGN
2000 HRK522.22600 BGN
5000 HRK1305.56500 BGN
10000 HRK2611.13000 BGN