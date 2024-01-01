Bulgar levasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile BGN → HRK çevirin

1.000 bgn
3.819,50 hrk

1,000 BGN = 3,820 HRK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bulgar levasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

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BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Hırvat Kunası
1 BGN3,81950 HRK
5 BGN19,09750 HRK
10 BGN38,19500 HRK
20 BGN76,39000 HRK
50 BGN190,97500 HRK
100 BGN381,95000 HRK
250 BGN954,87500 HRK
500 BGN1.909,75000 HRK
1000 BGN3.819,50000 HRK
2000 BGN7.639,00000 HRK
5000 BGN19.097,50000 HRK
10000 BGN38.195,00000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bulgar Levası
1 HRK0,26181 BGN
5 HRK1,30907 BGN
10 HRK2,61814 BGN
20 HRK5,23628 BGN
50 HRK13,09070 BGN
100 HRK26,18140 BGN
250 HRK65,45350 BGN
500 HRK130,90700 BGN
1000 HRK261,81400 BGN
2000 HRK523,62800 BGN
5000 HRK1.309,07000 BGN
10000 HRK2.618,14000 BGN