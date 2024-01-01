Macar forintinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile HUF → HRK çevirin

10.000 huf
193,67 hrk

1.00000 HUF = 0.01937 HRK

06:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853851.0728589.0541.453231.653970.9496518.3365
1 GBP1.1711711.25645104.2941.701921.937021.112221.4745
1 USD0.93210.795893183.00691.354551.541660.8851517.0914
1 INR0.01122910.009588280.012047210.01631850.01857270.01066360.205903

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Macar forintinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Hırvat Kunası
2000 HUF38.73460 HRK
5000 HUF96.83650 HRK
10000 HUF193.67300 HRK
15000 HUF290.50950 HRK
20000 HUF387.34600 HRK
30000 HUF581.01900 HRK
40000 HUF774.69200 HRK
50000 HUF968.36500 HRK
60000 HUF1162.03800 HRK
100000 HUF1936.73000 HRK
150000 HUF2905.09500 HRK
200000 HUF3873.46000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Macar Forinti
1 HRK51.63330 HUF
5 HRK258.16650 HUF
10 HRK516.33300 HUF
20 HRK1032.66600 HUF
50 HRK2581.66500 HUF
100 HRK5163.33000 HUF
250 HRK12908.32500 HUF
500 HRK25816.65000 HUF
1000 HRK51633.30000 HUF
2000 HRK103266.60000 HUF
5000 HRK258166.50000 HUF
10000 HRK516333.00000 HUF