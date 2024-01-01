Romanya leyinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile RON → HRK çevirin

1.000 ron
1.518,23 hrk

1.00000 RON = 1.51823 HRK

18:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548251.076389.34321.451011.651910.94742518.3533
1 GBP1.1698311.2591104.5171.697461.932471.1083321.4704
1 USD0.92910.794218183.00961.348151.53480.8802517.0522
1 INR0.01119280.009567790.012046810.01624090.01848940.01060420.205424

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Romanya leyinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Hırvat Kunası
1 RON1.51823 HRK
5 RON7.59115 HRK
10 RON15.18230 HRK
20 RON30.36460 HRK
50 RON75.91150 HRK
100 RON151.82300 HRK
250 RON379.55750 HRK
500 RON759.11500 HRK
1000 RON1518.23000 HRK
2000 RON3036.46000 HRK
5000 RON7591.15000 HRK
10000 RON15182.30000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Rumen Leyi
1 HRK0.65866 RON
5 HRK3.29331 RON
10 HRK6.58663 RON
20 HRK13.17326 RON
50 HRK32.93315 RON
100 HRK65.86630 RON
250 HRK164.66575 RON
500 HRK329.33150 RON
1000 HRK658.66300 RON
2000 HRK1317.32600 RON
5000 HRK3293.31500 RON
10000 HRK6586.63000 RON