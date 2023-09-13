Румынские леи в хорватские куны

Сконвертируйте RON в HRK по реальному обменному курсу

1000 ron
1522.60 hrk

1.00000 RON = 1.52260 HRK

Среднерыночный курс в 5:4 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RON к HRK

1 мин. назад 1 RON → 0 HRK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.075489.15331.457441.677040.958218.5347
1GBP1.1620511.24965103.5991.693591.948771.1134721.538
1USD0.92990.800224182.90251.355251.559450.89117.2352
1INR0.01121660.009652590.012062410.01634750.01881070.01074760.207897

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Хорватская куна
1 RON1.52260 HRK
5 RON7.61300 HRK
10 RON15.22600 HRK
20 RON30.45200 HRK
50 RON76.13000 HRK
100 RON152.26000 HRK
250 RON380.65000 HRK
500 RON761.30000 HRK
1000 RON1522.60000 HRK
2000 RON3045.20000 HRK
5000 RON7613.00000 HRK
10000 RON15226.00000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Румынский лей
1 HRK0.65677 RON
5 HRK3.28386 RON
10 HRK6.56772 RON
20 HRK13.13544 RON
50 HRK32.83860 RON
100 HRK65.67720 RON
250 HRK164.19300 RON
500 HRK328.38600 RON
1000 HRK656.77200 RON
2000 HRK1313.54400 RON
5000 HRK3283.86000 RON
10000 HRK6567.72000 RON