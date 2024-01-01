Евро в хорватские куны

Сконвертируйте EUR в HRK по реальному обменному курсу

1 000 eur
7 662,30 hrk

€1,000 EUR = kn7,662 HRK

Среднерыночный курс в 13:31
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 EUR в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,66237,6623
Низкий7,49777,4805
В среднем7,57347,5708
Изменить1.63%2.42%
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Соотношение 1 EUR к HRK

За последние 30 дней максимальный курс EUR к HRK составил 7,6623, а минимальный — 7,4977. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,5734. Изменение курса EUR к HRK в процентном соотношении составило 1.63.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к HRK составил 7,6623, а минимальный — 7,4805. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,5708. Изменение курса EUR к HRK в процентном соотношении составило 2.42.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,7710,8841,36983,6261,485156,5153,933
1 GBP1,29811,1481,776108,5251,927203,1175,104
1 CHF1,1310,87111,54794,5511,679176,9634,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1051,085114,3662,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Хорватская куна
1 EUR7,66230 HRK
5 EUR38,31150 HRK
10 EUR76,62300 HRK
20 EUR153,24600 HRK
50 EUR383,11500 HRK
100 EUR766,23000 HRK
250 EUR1 915,57500 HRK
500 EUR3 831,15000 HRK
1000 EUR7 662,30000 HRK
2000 EUR15 324,60000 HRK
5000 EUR38 311,50000 HRK
10000 EUR76 623,00000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Евро
1 HRK0,13051 EUR
5 HRK0,65254 EUR
10 HRK1,30509 EUR
20 HRK2,61018 EUR
50 HRK6,52545 EUR
100 HRK13,05090 EUR
250 HRK32,62725 EUR
500 HRK65,25450 EUR
1000 HRK130,50900 EUR
2000 HRK261,01800 EUR
5000 HRK652,54500 EUR
10000 HRK1 305,09000 EUR